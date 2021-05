Via San Giacomo, paura nella notte tra minacce e bottigliate

ALESSANDRIA - Attimi di paura, ieri sera intorno alle 22.30, in via San Giacomo della Vittoria: due gruppi di ragazzi (come testimoniato dal video di un nostro lettore) si sono infatti affrontati incuranti dei passanti e delle auto in transito a suon di minacce e lanci di bottiglie di vetro. Una realtà, quella delle risse tra giovani, che sta preoccupando non poco.