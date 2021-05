Brutale rapina nella notte, banditi già arrestati

SALE - I Carabinieri di Tortona, a conclusione di serrate indagini hanno arrestato in flagranza di reato, i responsabili di una cruenta rapina in abitazione commessa la scorsa notte, verso le tre, ai danni di una pensionata disabile e della sua badante.



Le manette sono scattate ai polsi di padre e figlio, 63 e 22 anni, del tortonese, pluripregiudicati, che, con il volto parzialmente coperto, dopo essere riusciti ad entrare nell’abitazione da una finestra raggiunta sfruttando una pensilina, hanno minacciato le donne con un coltello a serramanico e una barra in ferro, riuscendo ad asportare argenteria, orologi, monili e denaro contante. I banditi hanno anche coperto la testa delle due donne con una coperta.



Scattato l’allarme, i Carabinieri hanno subito iniziato a pattugliare la zona. Un equipaggio ha notato un’auto in un boschetto, ma ha atteso di avere altri particolari sul colpo e dettagli sulla refurtiva.

Quando i colleghi hanno fornito le informazioni sono entrati in azione.

Padre e figlio sono stati bloccati, recuperato parte del bottino ma mancavano orologi e altri preziosi. Questa mattina i militari hanno organizzato una battuta tra Sale e Castelnuovo, e tra la vegetazione hanno trovato gli zaini col il resto degli oggetti rubati nella notte.

Gli arrestati saranno tradotti presso la Casa Circondariale di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria.