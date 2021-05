Diritto allo studio universitario: incontro informativo online

Come posso ottenere una borsa di studio? È possibile avere un rimborso sulla retta dell’Università? Come e quando presentare la domanda? Dove si trovano le mense e le residenze? Cos’è l’Isee Universitario?

Molte di queste domande affliggono gli studenti universitari e aspiranti tali che non riescono a godere dei benefici del diritto allo studio per errori di compilazione o perché non hanno richiesto le informazioni necessarie in tempo. In loro soccorso domani, 27 maggio, dalle 16 alle 17.30, avrà luogo un incontro informativo online per illustrare i servizi e i benefici offerti da Edisu Piemonte relativi al diritto allo studio e le modalità d'accesso agli stessi. In previsione dell'uscita del bando Edisu nel prossimo giugno si intende offrire tutte le informazioni e strumenti preventivi in modo da rendere la partecipazione semplice e il più possibile allargata.

Si tratterà quindi di un focus su requisiti d'accesso (possesso Spid, Isee Universitario e requisiti di merito) nonché sulle modalità pratiche di partecipazione al bando nei tempi e nei modi corretti. L’incontro, rivolto a famiglie, studenti universitari, Afam e maturandi di Alessandria, Vercelli e Novara, sarà condotto dalle referenti Edisu che potranno illustrare il percorso d'accesso alle misure in modo puntuale e rispondere alle domande dei partecipanti.

L’incontro è inoltre rivolto ai gruppi classe dell’ultimo anno della scuola superiore. I docenti interessanti possono contattare gli Informagiovani di Alessandria e Vercelli. Si sottolinea che anche gli studenti dei percorsi accademici degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori e Accademie di belle Arti) sono tra i destinatari delle misure di diritto allo studio universitario.

Edisu Piemonte è l’ente regionale per il diritto allo studio universitario e, così come stabilito dalla Costituzione Italiana e dalla sua legge regionale istitutiva, persegue principalmente l'obiettivo di favorire l'accesso e il proseguimento degli studi universitari a favore degli studenti e delle studentesse capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi economici; l’ente, quindi, ogni anno, attraverso un bando pubblico, offre a ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo la possibilità di godere di una borsa di studio e di un alloggio presso una residenza targata Edisu. Alla generalità della popolazione studentesca, non solo quindi ai borsisti, è offerto. a costi contenuti e sulla base del reddito, di poter usufruire del servizio di ristorazione. Inoltre offre a tutti e tutte una moltitudine di servizi e attività, come le sale studio e il servizio bibliotecario, capaci di agevolare il periodo universitario, anche limitando disuguaglianze di carattere economico.

«La collaborazione tra gli Informagiovani del territorio e l’ente che ho il privilegio di rappresentare - sottolinea il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti - è di assoluto valore: insieme ci adoperiamo affinché tutti i giovani e le giovani, specialmente se privi di mezzi, sappiano che studiare all’università non è un privilegio per pochi, un lusso quindi; tutti possono accedere all'istruzione universitaria o di alta formazione accademica, grazie a benefici economici e servizi che le regioni, attraverso gli enti di diritto allo studio, offrono a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi economici, così come sancito dalla Costituzione Italiana».

L’incontro si svolge su Google Meet. Per partecipare alla riunione video cliccare qui, altrimenti per partecipare telefonicamente, è necessario comporre +39 02 3046 1989 e digita il PIN: 696 610 842#. Sono disponibili 150 posti.

L’Iniziativa è promossa da Edisu Piemonte, Informagiovani di Alessandria ASM Costruire Insieme, Informagiovani di Vercelli, Università del Piemonte Orientale, Obbiettivo Orientamento Piemonte e l’Istituto di Alta Formazione Musicale Conservatorio di Musica Statale “A.Vivaldi” di Alessandria

Per informazioni: Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme numero verde 800116667; informagiovani@asmcostruireinsieme.it; Facebook Informagiovani Alessandria; www.informagiovani.al.it .

Informagiovani Vercelli, P.zza Municipio, 3 Vercelli, telefono 0161 596 800; informagiovani@comune.vercelli.it ; vercelligiovani.it.