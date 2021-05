"Anche io potevo essere sulla funivia della tragedia"

ALESSANDRIA - "Se penso che potevo esserci io lì e che solo per un caso non è accaduto, viene da riflettere sull'assurdità della vita": l'ex sindaco di Alessandria, Rita Rossa, ieri era a Stresa da un'amica. E con lei si stava avviando a prendere quella stessa funivia che, precipitando al suolo, ha causato la morte di 14 persone.

"Non riesco a rendermi conto di quanto accaduto, vivo tuttora in uno stato di 'sospensione' - racconta - Il primo pensiero è andato ai miei familiari, a mia figlia che sapeva fossi sul posto. Poi non si può non immaginare il dolore dei parenti delle vittime. E' tutto veramente assurdo, nella prima domenica forse di 'quasi libertà' e dopo oltre un anno di paura per il Covid".

Sul 'Piccolo' di domani l'intera testimonianza.