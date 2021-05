Longo: "Non vediamo l'ora di giocare"

ALESSANDRIA - Per allenare, bene, anche la difesa serviva un test in famiglia, con attacchi forti a impegnare i difensori. I Grigi lo hanno fatto sfidandosi, undici contro undici, tanta intensità, la determinazione giusta per impegnare i compagni, al 'Moccagatta', che ospiterà il 2 giugno, la gara di ritorno dei quarti di finale.

Adesso l'appuntamento si avvicina, "e noi non vediamo l'ora di giocare. La squadra sta bene, stiamo per entrare nella settimana che ci porterà al debutto e questa voglia si percepisce". Una tensione positiva, a giudizio del tecnico palpabile anche nell'allenamento a ranghi contrapposti (e a porte chiuse per tutti), "un buon lavoro, da parte di tutti. Con le indicazioni che servivano. Obiettivo centrato - insiste Longo - da martedì ripartiremo verso la prima partita che conta".

I ragazzi si sono impegnati molto a mettere in difficoltà i compagni: questo era l'obiettivo, anche allenare la difesa

I PRIMI VERDETTI

Oggi l'andata del primo turno nazionale (alle 15.30 Pro Vercelli - SudTirol, alle 17.30 gli altri quattro confronti), da cui avere indicazioni sulle possibili avversarie nei quarti di finale. Chi vorebbe evitare Longo e chi, invece, preferirebbe affrontare? "Nessun tipo di preferenza. Dobbiamo essere umili, anche nel pensiero, avere bene in testa che, quando si arriva ai playoff, si azzerano tanti valori. Noi arriviamo da un mese senza giocare, per questo dobbiamo guardare, prima di tutto, a noi, stessi, per ritrovare l'Alessandria della rimonta strepitosa. Non ci interessa quello che accade in casa degli altri, dobbiamo e concentrarci su noi: ogni gara ha difficoltà, le sfide promozione della B ce lo confermano, a giocarsi un posto in A saranno Venezia e Cittadella e Monza e Lecce, che hanno investito molto ed erano favorite, sono fuori. I playoff sono sempre situazioni particolari: guardiamo a noi stessi, lavoriamo per presentarci con lo stesso spirito, la stessa squadra e la stessa alchimia che avevamo creato in campionato".

ATTENZIONE ALLA DIFESA

Longo non ha ancora scelto se ci sarà ancora una amichevole giovedì. "Lo decideremo martedì, dopo l'allenamento, vogliamo vedere come i ragazzi hanno recuperato i carichi. Oggi, nell'allenamento tra noi, le difese sono state molto impegnate, sicuramente più che contro un'avversaria di Eccellenza, perché i nostri attacchi sono diversi. I ragazzi hanno interpretato la gara nella maniera giusta, si sono impegnati uno con l'altro per mettersi in difficoltà, che era quello che cercavamo e volevamo".