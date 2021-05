In piazzetta torna il country blues: in concerto l'Enrico Cipollini Duo

GAVAZZANA (CASSANO SPINOLA) — Riprendono i concerti e il Gavazzana Blues non si lascia certo sfuggire l’occasione: oggi alle 20.30, la piazzetta degli scacchi (in caso di maltempo il Teatro Lux di Cassano) farà da cornice al concerto di Enrico Cipollini in duo con Fabio Cremonini al violino. Ingresso libero riservato ai soci.

Singer-songwriter di ispirazione country blues folk, dopo esser stato chitarrista e autore per diverse band come Underground Railroad, Free Jam e Violassenzio, Cipollini ha intrapreso un progetto solista acustico. Nel 2016 ha completato il suo primo album intitolato “Stubborn Will”. In questa veste ha ottenuto numerosi riscontri positivi aprendo i concerti per diversi artisti nazionali e internazionali fra cui Pulp Dogs, Laura Crisci, Hollis Brown, Jack Broadbent, Mary Cutrufello, Buford Pope, Hayward Williams.

Nell’agosto del 2015 ha svolto anche alcuni concerti a Londra in diversi locali tra cui the Alley Cat. Nel 2015 e nel 2018 è stato invitato al festival internazionale Karel Music Expo di Cagliari. Sempre nel 2015 si è aggiudicato il concorso organizzato dal Music Academy di Bologna, guadagnandosi il diritto di suonare a Londra nel prestigioso locale the Bedford. A luglio 2018 è stato invitato a esibirsi al Centro di arti visive di Ljubjana.

L'ingresso è libero e ammesso solo per tutti coloro che hanno prenotato con il metodo “Reservio” o direttamente contattando il Club Gavazzana Blues. Coloro che hanno ricevuto conferma di prenotazione, devono raggiungere l'area destinata all'evento o entro le ore 20.00. Entro i 30 minuti successivi all'orario di ingresso, solo se ci saranno ancora posti disponibili, saranno accettate anche eventuali altre persone sprovviste di prenotazione fino a esaurimento posti.