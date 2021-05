Dal Molin, è subito vittoria

RIETI - Alla prima gara dopo il bronzo gli Europei indoor sui 60 ostacoli, Paolo Dal Molin si conferma il più veloce ostacolista italiano. Al meeting di Rieti l'atleta monferrino, che si allena al campo scuola di Alessandria sotto la guida di Antonio De Sanctis, in batteria dei 110 ostacoli fa 13''63 e in finale si migliora, conquistando l'oro in 13''56. "Condizione già più che discreta - il commento di De Sanctis - ma con margini notevoli di crescita, lavorando anche sulla tecnica dell'attacco all'ostacolo. Oggi li ha quasi abbattuti tutti, in questo dobbiamo ancora insistere, perché sono centesimi di secondo da recuperare".

Ora, fra due settimane, un meeting all'estero - "Decideremo se in Olanda o in Finlandia" - e il 10 giugno il Golden Gala, a Firenze.

A Rieti avrebbe dovuto gareggiare anche Marcell Jacobs, primatista italiano sui 100 metri, allenato dal campione tortonese Paolo Camossi. "Marcell ha accusato un leggero risentimento nella prova di ieri e si è fermato precauzionalmente - aggiunge De Sanctis, che con Dal Molin ha condiviso, la scorsa settimana, sedute di allenamento all'Acquacetosa, con Jacobs e Camossi - ma credo che possa farcela per la Golden League".