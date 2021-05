Progetto “Explora – Spazi e Tempi per Crescere”: si cercano 3 collaboratori

ALESSANDRIA - L’amministrazione comunale di Alessandria, nell’ambito di “Explora – Spazi e Tempi per Crescere”, progetto per azioni a contrasto della povertà educativa sulla fascia 5-14 anni, finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini”, prevede l’incarico di tre unità con contratto di lavoro autonomo occasionale per attività funzionali al progetto.

Il progetto triennale, di cui il comune di Alessandria è uno dei 27 partner, con la cooperativa Semi di Senape capofila, prevede una serie di azioni, per le quali si rende necessario a breve individuare alcune figure professionali a supporto delle stesse, in quanto declinate nel periodo estivo.

Si cercano pertanto tre collaboratori per i seguenti profili: collaborazione in attività di inclusione e supporto alla disabilità nelle attività estive sulla fascia 5-11 anni (2 operatori); collaborazione in attività di organizzazione, comunicazione, relazione con famiglie a supporto dei soggiorni per minori organizzati dall’Ufficio Minori (1 operatore).

Il testo della manifestazione di interesse e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito del comune di Alessandria cliccando qui a partire da oggi; il termine perentorio per la presentazione delle domande sarà il 28 maggio 2021, mentre il colloquio di selezione, per chi verrà ammesso, è fissato per il 7 giugno 2021.

Per informazioni relative al bando è possibile: telefonare al Servizio Giovani e Minori dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri 0131 515 755/770/773; inviare una e-mail a servizio.giovani@comune.alessandria.it; visitare il sito www.comune.alessandria.it.