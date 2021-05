Sgomberati due alloggi Atc a Spinetta

ALESSANDRIA - Due alloggi di edilizia popolare sono stati recentemente sgomberati dalla Polizia Municipale, dopo che erano stati occupati abusivamente da alcune persone, italiane. Gli appartamenti sono in via Gozzo a Spinetta Marengo. e sono gestiti dall'Atc. "Gli appartamenti, ultimate le dovute opere di manutenzione, saranno riassegnati agli spettanti di diritto", fanno sapere dal Comune e dall'Agenzia per la casa. Gli occupanti sono stati denunciati per "responsabilità emerse nell'attività di verifica".