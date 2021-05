Paolo Bobbio Presidente della Lega Navale: "Divulgheremo l'amore per il mare"

ALESSANDRIA - Paolo GIuseppe Bobbio è il primo presidente della Delegazione della Lega Navale di Alessandria.

La sezione fondata nel 1975 cresce e diventa delegazione, dunque (con sede in Viale milite ignoto 19, nell'Aeroporto) e che conta circa 40 inscritti (ma nel passato arrivò fino a 130 adesioni). Obiettivo principale è recuperare il rapporto con le scuole al fine di sensibilizzare sempre più giovani alle problematiche ambientali che affliggono il pianeta, con particolare riguardo per il mare.

“Vogliamo trasferire ai ragazzi – afferma il neo Presidente Paolo Bobbio - l’amore per il mare, nostra fonte di vita, e per le discipline sportive ad esso correlate. Divulgare e far conoscere le professioni del mare, così importanti per cercare nuove ed appaganti carriere professionali. In tal senso è diretta la programmazione per l’autunno 2021, che prevede giornate in aula con i bambini della scuola primaria, con laboratori escursioni e concorsi. Incontri di approfondimento con le scuole medie nell’ambito delle giornate di orientamento in collaborazione con i primari Istituti Nautici e le Accademie. Avvicinamento alla vela da diporto per tutte le età e avviamento alla nautica in generale per giovani e diversamente abili. Sarà un programma ricco, per testimoniare la tradizione marinaresca alessandrina, che affonda le proprie radici nelle figure storiche come l’ammiraglio Vittorio Moccagatta (Medaglia d’Oro al Valor Militare), eroe con Teseo Tesei dell’operazione Malta 2, o dell’illustre concittadino nostro socio e Delegato Regionale della LNI, il compianto Ammiraglio Castelletti”.