Test con il Castellazzo, incrocio con la storia

ALESSANDRIA - Il quarto test dell'Alessandria sulla strada verso i quarti dei playoff sarà con il Castellazzo. Giovedì, alle 15, al Moccagatta, ancora un esame per aggiungere minuti ai giocatori guariti dal covid: Longo potrà riproporre Casarini e Parodi dall'inizio, aumentare l'impiego di Eusepi e Frediani e concedere uno spezzone anche a Gazzi, Corazza e Poppa.

Sarà un incrocio con la storia: sulla panchina dei biancoverdi, impegnati nel campionato di Eccellenza, siede Fabio Nobili, figlio di Lino, uno dei portieri più amati della storia dei Grigi, che da papà ha ereditato la passione per il calcio e la voglia di mettersi in gioco in prima persona.

DOMANI SEI GARE

Domani sei gare per il secondo turno dei playoff, ancora nei gironi: alle 17.30 Pro Vercelli - Juventus U23, Juve Stabia - Palermo, FeralpiSaò - Virtus Verona e Cesena - Matelica, alle 17.45 Bari Foggia e alle 18 Albinoleffe - Grosseto. Giovedì i sorteggi, in cui entreranno in scena le tre terze, Renate, SudTirol e Avellino, e la miglior quarta, il Modena.