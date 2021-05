Poggi e Pesce: note di fiducia e conforto

IL DISCO - "Hope" ("Speranza") è il titolo dell’album numero 24 dell'armonicista Fabrizio Poggi scritto, pensato e suonato a quattro mani con il grande pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pesce, docente al liceo musicale Saluzzo Plana di Alessandria. I due musicisti ripercorrono a modo loro la strada già tracciata da Nina Simone, John Lewis del Modern Jazz

Quartet, Oscar Peterson e Keith Jarrett, grandi artisti che hanno saputo creare una combinazione di blues, jazz e musica classica sorprendente e meravigliosa.

Il pianoforte di Enrico Pesce ricorda a tratti il suono magnetico ed evocativo di Hosea Lee Kennard straordinario e misconosciuto pianista di Howlin’ Wolf. L’armonica di Poggi, come sempre rigorosamente acustica, antica e moderna allo stesso tempo, è il filo rosso che unisce il blues del Mississippi alle vibrazioni sonore del mondo contemporaneo. Insieme Poggi e Pesce, nel disco uscito il 14 maggio per Appaloosa Records, percorrono un’intrigante sentiero già percorso da tanti grandi musicisti prendendo qualcosa dal passato per creare qualcosa nel futuro. In ciò è racchiusa l’essenza di una musica immortale come il blues.



Questo disco mette in contatto musicisti di grande esperienza e giovani talenti - fra loro, alcuni allievi del liceo musicale Saluzzo Plana, mentre la dedica dell'album è nel ricordo di Jean Franco Formiga, ex studente del liceo alessandrino scomparso a soli 21 anni lo scorso febbraio - come per passare un ideale testimone tra le generazioni rinnovando un sound che non ha età e che è destinato a vivere per sempre. I prestigiosi ospiti che con la loro presenza arricchiscono la tavolozza sonora dell’album sono Sharon White, da vent’anni back vocalist di Eric Clapton; Emilia Zamuner, giovane e straordinaria cantante jazz napoletana che vanta un duetto con Bobby McFerrin; Hubert Dorigatti, virtuoso della chitarra blues, jazz e ragtime e ottimo cantante e compositore.

Ribadiscono Poggi e Pesce: