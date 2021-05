Triestina fuori. Ecco le sei sfide del 19

ALESSANDRIA - Salta ancora il fattore campo nei playoff della serie C. Esce subito di scena la Triestina, che aveva due risultati su tre e il vantaggio del fattore campo, ma cede alla Virtus Verona, che solo questa mattina ha avuto il via libera dall'Asl e, nonostante ancora alcuni giocatori positivi, ha affrontato la trasferta e ha vinto, la rete decisiva al 'Rocco' a 3' dalla fine, autore Lonardi. Impresa storica per i veronesi, ennesima delusione per gli alabardati.

Si completano così gli incontri del primo turno. Mercoledì 19 le sei partite della seconda fase all'interno dei gironi.

Questi gli abbinamenti: Pro Vercelli - Juventus U23 e Albinoleffe - Grosseto nell'A, FeralpiSalò - Virtus Verona e Cesena - Matelica nel B, Bari - Foggia e Juve Stadia - Palermo nel C. Già giovedì 20 i sorteggi della prima fase nazionale (23 e 26 maggio), teste di serie le tre terze, Renate, Sudtirol e Avellino, e la miglior quarta, Modena: le due gare il 23 e il 26 e giovedì 27 si conosceranno gli abbinamenti dei quarti di finale, in cui l'Alessandria è testa di serie con Padova e Catanzaro, che si giocheranno il 30 maggio e il 2 giugno.