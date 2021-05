Domenico Di Filippo è il nuovo presidente

ALESSANDRIA - L'assemblea dell'associazione "Riprenditi Alessandria", riunitasi nei giorni scorsi, ha eletto all'unanimità e per acclamazione il nuovo presidente. Si tratta di Domenico Di Filippo, alessandrino di adozione, classe 1954. Di Filippo, che prende il posto di Sonia Fogagnolo, è molto conosciuto in città, in particolare per l'impegno in campo politico (è stato consigliere comunale nella passata consiliatura), per l'esperienza lavorativa nel campo dell'istruzione e per la passione per la scrittura, che lo ha portato alla pubblicazione di due romanzi.

«Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia accordatami. Spero di essere all’altezza di chi mi ha preceduto, poiché ha fatto un ottimo lavoro all’interno dell’associazione - commenta Di Filippo - Da parte mia cercherò di impegnarmi per far avvicinare il più possibile i cittadini alle iniziative che abbiamo in mente di proporre, facendoli diventare i veri protagonisti della città. Queste spazieranno dalla legalità, un argomento a cui tengo molto, senza trascurare la cultura e l’ambiente. Vogliamo far diventare Alessandria un posto migliore in cui vivere e far crescere i nostri giovani».

"Riprenditi Alessandria" ha visto la luce nel 2018 con l'obiettivo di contribuire a rendere il territorio alessandrino un luogo migliore in cui vivere. Ampio è il raggio di azione dell'associazione: ambiente, qualità della vita, cultura, legalità e lavoro. Il nome “Riprenditi Alessandria” rappresenta una doppia esortazione: al territorio, che dopo anni di declino ha disperatamente bisogno di una ripresa e al cittadino, perché le sorti del luogo in cui viviamo sono nelle mani di ognuno di noi ed è necessario che le persone responsabili si attivino e mettano le proprie idee e competenze a disposizione della collettività.