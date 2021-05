Tubo rotto, problemi con l'acqua potabile

ALESSANDRIA - Potrebbe mancare l'acqua al quartiere Europa. Amag Reti Idriche avvisa che a causa della rottura di una tubatura i residenti in viale De Gasperi angolo via P. Micca potrebbero subire disagi: "Si verificheranno nella giornata temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua e conseguenti irregolarità nella fornitura", fanno sapere, "Ci scusiamo per il disagio, le nostre squadre di pronto intervento di AMAG Reti Idriche sono sul posto e stanno lavorando celermente per riparare il guasto e poter ripristinare l’erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile".