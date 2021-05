In finale nazionale una classe del Saluzzo Plana e una del Galilei

ALESSANDRIA - Toccherà alla classe 2^ AQ dell’ I.C.C. "Saluzzo-Plana" (con 15359 punti) e alla Classe 1^ G del Liceo Scientifico “G. Galilei” (con 11143 punti) rappresentare Alessandria alla fase finale dell'ottava edizione del Green Game, quest’anno in versione digital, in programma on line il prossimo 26 maggio.

Martedì mattina, 4 maggio, oltre 500 studenti e studentesse dei due licei alessandrini hanno partecipato alle selezioni del Campionato Nazionale del Riciclo che si rivolge agli studenti delle medie superiori di tutta Italia, promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea) e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

E' stato il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ad aprire la sfida on line tra i ragazzi dell’IIC “Saluzzo-Plana” e del Liceo Scientifico “G.Galilei”, sottolineando che: "Nel corso dei prossimi 12 mesi ci saranno novità importanti, che faranno di Alessandria una città all'avanguardia europea, all'insegna di un'economia circolare, ecocompatibile, rispettosa dell'ambiente. Ben vengano quindi questi momenti in cui i nostri ragazzi possono abbinare studio e divertimento, imparando divertendosi. La dimensione della gara è sempre stimolante, e in questo caso la finalità è quanto mai importante, perché si tratta di assimilare concetti e comportamenti fondamentali sul fronte del rispetto dell’ambiente, della raccolta differenziata e del riciclo".

A coinvolgere i licei alessandrini è stata AMAG Ambiente, che ha proposto la partecipazione ad una gara digitale che è, prima di tutto, progetto di sensibilizzazione sui temi dell’educazione ambientale e di una cittadinanza attiva e responsabile.

Un ringraziamento particolare alle professoressa Maria Pia Mensi dell’ICC “Saluzzo-Plana” e alla professoressa Roberta Oddone del Liceo Scientifico “G. Galilei”, che hanno fornito un prezioso contributo all'organizzazione dell'evento.

Grazie anche a tutto lo staff di Peak Time: Roberta Sciapichetti, Alvin Crescini e a Stefano Leva, che hanno curato e presentato il format del Green Game. Nella classifica individuale vince un buono Amazon da euro 20,00 lo studente Luca nickname “Sgrognolix” dell’ICC “Saluzzo-Plana”.