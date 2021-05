Nuove date per i tamponi in sede

CASTELLAZZO BORMIDA - Prosegue senza sosta l’impegno di Castellazzo Soccorso: oggi e giovedì 6 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00, l'associazione effettuerà tamponi rapidi presso la propria sede in Via Pietro Caselli, Castellazzo Bormida (AL). È richiesta la prenotazione al numero 0131 270027.

“In questo momento ci stiamo organizzando per effettuare i vaccini con le aziende, in quanto sono molte le richieste ricevute - spiega il presidente di Castellazzo Soccorso, Francesco Zanini - Nel frattempo, svolgiamo un ruolo di consulenza con le aziende stesse sulla procedura delle vaccinazioni dei dipendenti. Al Centro Vaccinale di Castellazzo Bormida, ad oggi abbiamo registrato 2100 vaccinati in 15 giorni. Stiamo proseguendo con i vaccini a domicilio già effettuati a 150 persone. Mi preme sottolineare l’ottimo coinvolgimento dei medici e infermieri che si recano a domicilio.”