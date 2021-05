Alessandria - Pro Patria: ultimo atto

ALESSANDRIA - Dieci assenti nell'Alessandria (Prestia non è neppure in panchina, ma è in tribuna a seguire i compagni), otto nella Pro Patria: squadre rivoluzionate per l'ultimo atto della stagione regolare, che non ha peso per entrambe le formazioni.

Longo conferma il 3-4-3, avanzando Di Quinzio a sinistra e, di fatto, solo Stanco attaccante di ruolo. In difesa tornano Cosenza e Macchioni, in mezzo Giorno e Bruccini, con Mora e Celia esterni. Solo sei in panchina, con due portieri. Pro Patria con il 3-5-2, Javorcic in avanti propone Latte Lath e Kolaj, con Castelli in panchina.

ALESSANDRIA - PRO PATRIA 0-0



Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

1' Nessun cambio, l'Alessandria ora più con un 3-4-2-1



Primo tempo

Due occasioni per parte, avvio un po' troppo molle dei Grigi, Pro Patria più aggressiva. Determinante Cosenza dopo 4', poi più vivaci (ma non molto) i Grigi, vicini al vantaggio con Mora e Bruccini, l'ex Cottarelli ha una buona palla. Attacco poco presente e pericoloso, ospiti più pronti sulle seconde palle. 45' minuti, comunque, al piccolo trotto.

45' Un minuto di recupero

42' Bruccini dal limite, un metro sulla traversa

30' Pro Patria pericolosa, incrocia Cottarelli sul fondo di nulla

29' Celia da sinistra per la testa di Stanco. Greco blocca

27' Grigi vicinissimi al gol: punizione ai 20 metri, batte benissimo Bruccini, centra l'incrocio, la palla ricade e Greco riesce a bloccarla senza accompagnarla in rete.

15' Occasione per l'Alessandria. Mustacchio apre per Mora, conclusione tagliata, provvidenziale l'intervento di Gatti (ex della gara, con Nicco, per le presenze nel settore giovanile)

4' Occasione gol per la Pro Patria: errore di Giorno, scatta Kolaj, in mezzo per Ferri, provvidenziale Cosenza alza sulla traversa

1' Di fornte le due difese meno battute del girone

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Mustacchio, Stanco, Di Quinzio. A disp.: Crosta, Chiarello, Arrighini, Podda, Di Gennaro, Rubin, Baschiazzorre. All.: Longo

PRO PATRIA (3-5-2): Greco; Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli, Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti; Kolaj, Latte Lath. A disp.: Di Lernia, Compagnoni, Molinari, Le Noci, Pizzul, Piran, Pisan, Castelli, Vaghi. All.: Javorcic

ARBITRO: Gemelli di Messina

ASSISTENTI: Grasso di Acireale e Picciché di Trapani, quarto ufficiale Fontani di Siena

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Cottarelli per comportamento non regoamentare. Angoli: 1-0 per la Pro Patria. Recupero: pt 1', st