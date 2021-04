"Giocatori e staff, vincete per noi"

ALESSANDRIA - "Giocatori, componenti dello staff, non essere sugli spalti a Como ci fa soffrire. Per questo Vincete per noi". La sintesi, in poche parole della lettera che i Supporters 99 hanno scritto alla squadra e ai tecnici, a pochi giorni dalla sfida con il Como.

"Il 25 aprile 2021 si giocherà la partita più importante degli ultimi 46 anni e il destino ci ha regalato la beffa più atroce, che mai e poi mai avremmo solo lontanamente pensato potesse accadere: non esserci".

E' l'effetto della pandemia, delle restrizioni, dei dpcm, ma accettare questa condizione è proprio difficile per i tifosi. "Solo chi ha vissuto le domeniche in trasferta o sui gradini del 'Mocca', le migliaia di chilometri in autostrada, da un capo all'altro dell'Italia, in qualsiasi condizione meteo possibile, può capire cosa significhi rinunciare a questa partita. Quanti soldi abbiamo speso, quante volte ci siamo incazzati, quanto abbiamo sofferto e pianto per i Grigi. E, ora, sapere di non poter essere fianco a fianco di quei volti, i soliti volti che ormai siamo abituati a considerare fratelli, tirati per la paura, la tensione, la speranza, e poi vederli esplodere, impazzire di gioia quando l'arbitro fischia la fine, capendo di aver realizzato qualcosa che resterà nella storia. Perché i cori, i fumogeni, le bandiere, tutto il casino che si è fatto è stato determinante tanto,o forse più dei giocatori". Per i Supporters, per tutto il popolo grigio, questa è una privazione pesante, "tutto questo ci manca e ci farà soffrire maledetamente. Perciò "Vincete per noi".