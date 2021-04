Alessandria - Pergo: un solo risultato (1-0)

ALESSANDRIA - Terzultimo atto di un percorso che, da qui alla fine, deve essere netto. Contro la Pergolettese Longo ripropone Eusepi dall'inizio al centro del tridente e, in difesa, Bellodi è titolare a destra con Prestia spostato a sinistra. Gli ospiti propongono di nuovo il capocannoniere Morello (11 reti e otto assist). Per i Grigi i diffidati sono Casarini e Stanco

ALESSANDRIA - PERGOLETTESE 1-0

Marcatori: pt 26' Casarini



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

24' Doppio cambio: dentro Chiarello e Corazza, fuori Mustacchio e Arrighini

19' Alza la pressione la Pergolettese e l'Alessandria soffre

14' Di Gennaro lancia centrale Mustacchio, l'arbtro fischia un improbabile intervento falloso

9' Occasione per Arrighini: controllo in area sul cross di Parodi, incrocia, palla che sfila sul fondo

3' Due traverse consecutive in pochi secondi: la prima è di Eusepi, riprende Celia e il legno dice ancora no a portiere battuto

2' Casarini sfiora il raddoppio sugli sviluppi del primo angolo

1' Nessun cambio

Primo tempo

Avvio aggressivo dell'Alessandria, qualche rischio nelle ripatenze veloci di Bariti e Varas, un gol bellissimo per costruzione, di Eusepi, e realizzazione, di Casarini. Anche un miracolo di Pisseri sulla conclusione a botta sicura di Varas. Attenzione al direttore di gara, che non sembra in serata e distribuisce cartellino 'a richiesta'. Oltre al vantaggio, lo spettacolo dello striscione in curva: l'urlo della città per la squadra, "Vincete per noi"

45' Due minuti di recupero

44' Mustacchio prova un pallonetto, alto

39' Super Pisseri, di piedi sveta la conclusione a botta sicura di Varas

30' Spettacolo nella Nord: si alza uno striscione, "Vincete per noi", con palloncini che lo fanno volare verso il cielo. Sottofondo di petardi

26' GOOOL Uno - due micidiale, Eusepi tiene palla al limite e poi serve Casarini, che infila Soncin

21' Brivido sul cross da sinistra di Morello, in area Bariti in mezza girata, poco alto sulla traversa

15' Scatta Bariti a destra, cross sul primo palo per il colpo di testa di Scardina, sul fondo

9' Grigi vicini al vantaggio: cross di Parodi da destra, sul secondo palo il colpo di testa di Eusepi, respinto dalla difesa

7' Occasione gol: punizione dal vertice sinistro di Bruccini, palla che passa vicino al palo

4' Cartellino lampo a Di Gennaro, per unn intervento su Scardina

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio (24'st Chiarello), Eusepi, Arrighini (24'st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Fredia, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: Longo

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Girelli (15'st Candela), Ceccarelli, Ferrara, Villa; Palermo, Panatti, Varas; Bariti, Scardina, Morello. A disp.: Labruzzo, Andreoli, Figoli, Lucenti, Tosi, Faini, Duca, Ferrari, Piccardo, Lamberti, Longo. All.: Albertini

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Montagnani di Salerno e Caso di Nocera, quarto ufficiale Lovison di Padova

NOTE: Serata fresca, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Di Gennaro, Palermo, Celia per gioco falloso Angoli: 1-1. Recupero: pt 2', st