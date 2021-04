Raisport per la sfida con il Como

ALESSANDRIA - Raisport ha scelto Como - Alessandria per la diretta della penultima giornata della serie C. Fischio d'inizio alle 15 per la gara più attesa, ancora senza pubblico. Perché l'ultimo atto, il 2 maggio, potrà avere fino a 1000 spettatori sugli spalti: è una delle aperture decise oggi dal Consiglio dei Ministri.

Anche dal club lariano arrivano, intanto, critiche sulla decisione della Lega Pro di rinviare al 28 aprile la partita Pontedera - Pro Vercelli, su indicazione dell'Asl di Vercelli per i casi di covid nel gruppo squadra. Anche Moreno Longo oggi ha spiegato di non condividere la scelta.

