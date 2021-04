Bocconi avvelenati: l'intervento delle Guardie ecozoofile

ALESSANDRIA – Sono intervenute questa mattina, in via Luciano Raschio, le Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale della provincia di Alessandria a seguito di diverse segnalazioni fotografiche sulla presenza di esche con chiodi, puntine e sostanze tossiche che, se ingerite dagli animali, potrebbero provocarne anche la morte: un gatto della zona è stato trovato senza vita, probabilmente per avvelenamento. Gran parte dei bocconi sono stati consegnati all’Asl di Alessandria e fatti analizzare dallo zoo profilattico. Grazie alle Guardie Ecozoofile l’area è stata bonificata e anche nei prossimi giorni, si occuperanno di pattugliare la zona per scongiurare altri futuri episodi.