Coronavirus: in provincia 6 decessi, 76 contagi e 190 guariti

ALESSANDRIA - Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia sono 76 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Al bilancio bisogna aggiungere 6 decessi e 190 guariti.

In Piemonte sono 1439 i contagiati di oggi mentre l'indice di positività sale al 6,5% a fronte di quasi 22mila tamponi processati. Ancora in calo i posti occupi in terapia intensiva e anche i ricoveri ordinari. Tante le vittime, 70, sul territorio regionale.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.439 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 114 dopo test antigenico), pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%). I casi sono così ripartiti: 182 screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso; per ambito: 16 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 115 scolastico, 1308 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736 così suddivisi su base provinciale: 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.430 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 311 (-5 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.430 (- 96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.517. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.052.135 (+ 21.986 rispetto a ieri), di cui 1.423.955 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 10.835

Sono 70 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.835 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.508 Alessandria, 666 Asti, 403 Biella, 1.322 Cuneo, 884 Novara, 5.127 Torino, 484 Vercelli, 350 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

297.643 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 297.643 (+ 2.500 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 24.108 Alessandria, 14.410 Asti, 9.153 Biella, 41.811 Cuneo, 23.142 Novara, 159.340 Torino, 11.226 Vercelli, 11.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.290 extraregione e 2.163 in fase di definizione.