La mensa dei frati e l'esperienza di Pee Gee Daniel

ALESSANDRIA - Abbiamo inviato in incognito lo scrittore alessandrino Pee Gee Daniel alla mensa dei frati di via Gramsci: un punto di riferimento per tante persone che faticano ad arrivare alla fine del mese e che lì trovano sempre un pasto caldo (ora da asporto, considerate le restrizioni anti-contagio) e una parola buona. Sul giornale oggi in edicola il suo racconto.