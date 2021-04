"Ospedale risponde", in diretta con il reparto di Ortopedia

Alessandria - Torna come di consueto ogni venerdì l’appuntamento con Ospedale Risponde, il prossimo 9 aprile alle 14.30, questa volta con le risposte alle domande che stanno arrivando alla mail comunicazione@ospedale.al.it da parte del responsabile dell’Ortopedia Kristijan Zoccola.

In diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera e di Radiogold l’appuntamento finalizzato a rispondere a domande e richieste di informazione da parte dei cittadini: la diretta di ‘Ospedale risponde’ sarà dedicata all’Ortopedia, una attività che ha due anime, una spiccatamente di emergenza e una di programmazione. Una attività articolata che nel corso della pandemia ha ridefinito anche le proprie attività, sempre però ponendo al centro il paziente. E nel corso di questa settimana, con la campagna social “Ospedale Siamo Noi”, saranno presenti sui canali aziendali i volti dei protagonisti che operano in Ortopedia, il video che illustra dove e come si opera, nonché le modalità di accesso alla struttura.

La campagna termina con Kristijan Zoccola, responsabile della struttura, in diretta Facebook e YouTube dell’Azienda Ospedaliera e di RadioGold, (media partner dell’iniziativa) che risponde in diretta a spettatori per precisazioni e approfondimenti. Le domande possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it