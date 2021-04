Pasqua, la veglia sarà alle 5.30

ALESSANDRIA - I "riti della luce" devono svolgersi al buio, ma il coprifuoco delle 22 è un indiscusso limite. E così il vescovo di Alessandria, Guido Gallese, dà appuntamento all'alba di domenica, quando - complice il buio, appunto - si potrà dare corso ad appuntamenti che, solitamente, hanno luogo la sera del sabato di Pasqua.

Alle 5.30, davanti alla cattedrale, sarà acceso il fuoco; la brace servirà per i turiboli. Le fiamme alimenteranno il cero pasquale che simboleggia Cristo. Poi l'ingresso in duomo che, poco alla volta, si illuminerà. Consentita la presenza fino a 200 fedeli. Per chi volesse partecipare alla funzione religiosa in un orario più tradizionale, l'appuntamento è sempre per domenica, ma alle 10.30.

"Rispetto all'anno scorso, quando celebrai al cospetto di navate vuote, è già molto" dice il vescovo. L'intervista sul "Piccolo", venerdì in edicola.