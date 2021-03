Sini sotto i ferri a Villa Stuart: operazione riuscita

ROMA - Ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l'intervento a cui è stato sottoposto, oggi, Simone Sini, è perfettamente riuscito. Il difensore dell'Alessandria è stato operato a Villa Stuart, a Roma, dal professor Pier Paolo Mariani, che nella lungua carriera si è occupato di centinaia di calciatori professionisti e, anche, di molti campioni di tutte le discipline.

Le condizioni del giocatore sono buone. Dopo la vittoria con la Lucchese, che tutta la squadra gli ha dedicato, gli auguri del club e della tifoseria. "Torna presto ragazzo" uno dei molti messaggi, per Sini che, ora, incomincerà la rieducazione per essere pronto per la prossima stagione. E dare, però, fin da subito, la sua spinta ai compagni nella volata finale.