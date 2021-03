"Si crei la Procura del Lavoro"

POLITICA - Potenziare la vigilanza sui luoghi di lavoro. Dopo l'ennesimo incidente nel grande cantiere del Terzo Valico la senatrice Matrisciano (M5S), nell'esprimere vicinanza agli operai, da presidente della Commissione Lavoro aveva presentato lo scorso 9 marzo un’interrogazione parlamentare per chiedere "quali iniziative i ministri delle Infrastrutture e Lavoro intendessero adottare all’interno dei cantieri del Terzo Valico, dove da tempo si sono registrati molteplici episodi di infortunio e di incidenti anche mortali sul lavoro".

IL DISEGNO DI LEGGE

“Il MoVimento 5 Stelle – ricorda – ha depositato un disegno di legge per l’istituzione di una Procura nazionale del Lavoro, quale organo specializzato in indagini più incisive, rapide, innovative e soprattutto omogenee rispetto alle ipotesi di reato, che possa diventare un riferimento per i tanti organi di vigilanza oggi esistenti”.