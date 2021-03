Buoni spesa a Km 0 per i nuovi clienti

ALESSANDRIA - Alegas vuole prendere per la gola i nuovi clienti. Dal primo aprile parte una nuova campagna pubblicitaria per l'utenza retail di luce e gas ancora in regime di 'mercato tutelato'. Ai nuovi sottoscrittori verranno regalati ticket da 20 a 120 euro da spendere presso punti affiliati a Confagricoltura, Cia Agricoltori Italiani, APS Cambalache e Idee in fuga.

La campagna marketing si chiama "Facciamo i Buoni" ed inizierà il 1° aprile 2021 e si concluderà il 30 giugno 2021, ed è indirizzata:

Ai clienti gas di Alegas attualmente in regime di “mercato tutelato”, a tutti i fruitori di forniture gas ed energia elettrica che intendano stipulare un nuovo contratto.

Gli uni e gli altri, al momento della sottoscrizione del o dei contratti di energia elettrica e gas riceveranno dei buoni, nel formato dei tradizionali ticket o assegni, di un valore che potrà oscillare, in base alla tipologia di contratto e di consumo, dai 20 ai 120 euro. I buoni potranno essere spesi per l'acquisto di prodotti presso ciascuna azienda aderente alle quattro realtà associative entro il 31 luglio 2021.

Il regolamento completo e tutti i dettagli dell’offerta ‘Facciamo i Buoni’ sono consultabili sul sito www.alegas.it