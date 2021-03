Incontra una prostituta in casa, poi scappa nudo per le vie del quartiere Europa

ALESSANDRIA - Si sta delineando la situazione accaduta ieri sera, lunedì, al quartiere Europa. L'uomo che correva nudo per strada, ha riferito di essere fuggito dall'abitazione di una prostituta. Spaventato si è diretto prima verso piazza Mentana e poi in direzione via Galvani dove si è letteralmente gettato contro la porta d'ingresso del palazzo al numero 21, rompendo i vetri e ferendosi. Non si tratta del luogo dove abita.

Il motivo di quella turbolenta corsa è ancora da stabilire.

L'alessandrino, che ha 57 anni, avrebbe spiegato di aver visto un'altra persona entrare nell'appartamento della donna e di essersi spaventato per qualche motivo ancora sconosciuto.

A quel punto la fuga per le vie del quartiere Pista, completamente nudo. E' così è stato soccorso lungo le scale dello stabile dove aveva trovato rifugio. Il 57enne, che era in stato di forte alterazione psicofisica, è stato trasportato al Pronto soccorso e medicato.

Sull'episodio indagano i Carabinieri.