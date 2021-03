In treno con oggetti atti a offendere: denunciato

NOVI LIGURE - A Novi Ligure gli operatori della Polfer hanno denunciato un ventiseienne marocchino per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il ragazzo è stato controllato a bordo di un treno regionale sulla tratta Novi Ligure - Alessandria e nel bagaglio al seguito sono stati rinvenuti 6 cacciaviti ed una pinza, dei quali il predetto non ha saputo giustificare il possesso. Da successivo controllo in Banca Dati, sono emersi a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché un Decreto di Espulsione dal Territorio nazionale emesso a suo carico.

Pertanto, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà e gli oggetti sequestrati.