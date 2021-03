Il derby che pesa di più

ALESSANDRIA - Contava, comunque, tantissimo, perché è un derby, perché la rivalità c'è, anche se nella gerarchia dei 'nemici' la Pro Vercelli è dietro ad altre avversarie. Adesso, però, conta enormemente: il Como perde la seconda gara in quattro giorni, nella fatal Piacenza, stessa lezione data proprio all'Alessandria, e la sfida di domani sera (ore 21, diretta Raisport) può cambiare le gerarchie, anche stravolgerle. La Pro può tentare il sorpasso, l'Alessandria salire al terzo posto (scavalcando il Renate che non gioca) a -3 dal primo e -2 dal secondo.

Novanta minuti attorno ai quali può girare la stagione: il Como, è vero, deve ancora recuperare a Olbia, dove, però, il risultato non è scontato (anzi), ma tutto dipende dai Grigi. Sarebbe stata una partita da vivere con il muro di tifosi alle spalle, ma verso chi sarà davanti allo schermo gli uomini di Longo sono debitori di una prestazione, e di un risultato, dai quali dipende il futuro immediato, e non solo.

Longo 'copre' bene le scelte, ma in difesa il sostituto di Prestia, squalificato, può essere Bellodi, lasciando invariato il resto della linea arretrata e sono possibili molte conferme in mezzo e in attacco. Mustacchio, con un tempo nelle gambe, diventa la carta da giocarsi nella ripresa.

In casa Pro Vercelli, la conferma la dà l'allenatore Modesto, Masi può farcela e in questo caso i tre dietro sono Hristov (convocato poi nella nazionale bulgara), Masi e Auriletto. In mezzo Iezzi e Gatto possono scambiarsi la fascia, il tridente è con Rolando, Comi e Zerbin. Non dovesse recuperare Masi, allora Auriletto andrebbe al centro e Iezzi abbassato in difesa a sinistra, e al suo posto ci sarebbe Clemente.

Queste le probabili formazioni

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Nielsen, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin. All.: Modesto

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. All.: Longo