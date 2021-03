Acqui e Castellazzo, questo è il cammino

ALESSANDRIA - Acqui e Castellazzo sono tornate in campo. L'obiettivo è l'11 aprile, per i biancoverdi il 18, perché nel girone a 11 squadre (il B) toccherà a loro riposare alla prima giornata e poi affrontarne dieci consecutive.

Nei gruppi c'è voglia di ripartire: ci sarà qualche volto nuovo, perché è possibile schierare anche elementi di altre formazioni di Eccellenza, che hanno rinunciato al campionato, senza bisogno di nullaosta e sono possibili trasferimenti anche da altri club di categorie inferiori, che non ripartiranno più in questa stagione.

Acqui incomincerà in casa contro l'Olmo, l'esordio della formazione di Fabio Nobili sarà a Canelli.

Solo alla penultima, il 13 giugno, il derby, all'Ottolenghi.

Una sola formazione per raggruppamento salirà in D. Le promozioni saranno, in tutta Italia, 24, quattro in meno rispetto a quelle previste. Non si esclude una variazione sul numero delle retrocessioni dalla D.

CALENDARIO ECCELLENZA - GIRONE B