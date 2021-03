La Classicissima nella terra dei campioni

ACQUI - La pandemia 'ingabbia' il pubblico, ma non la passione. C'è chi non resiste, soporattutto nei paesi, e si affaccia anche solo per pochi minuti. C'è chi aspetta, debitamente distanziato, e non rinuncia ad avvicinarsi al furgone che vende il kit completo della Milano - Sanremo. Nei paesi è un avvenimento: Cassine è imbandierata con decine di tricolori e il saluto lo danno gli Alpini, anche a Sezzadio "benvenuto alla Milano Sanremo", a Novi lo striscione è quello del Museo dei Campionissimi, ad Acqui, sulla rotonda che immette sul ponte, con vista sugli archi romani, l'accoglienza è racchiusa in poche parole, "La città di Acqui Terme corre con voi".

GUARDA QUI LE IMMAGINI DEL PASSAGGIO AD ACQUI

Su tutto il territorio della provincia passa primo un plotoncino di otto fuggitivi, il gruppo a poco più di 5 minuti, vantaggio che si sta assottigliando e in Liguria restano in quattro in testa. Emozioni a ogni pedalata: come sottolinea un 'tifoso' "con la Milano - Sanremo è davvero primavera" . Poi, sulle strade dei professionisti, possono mettersi alla prova i molti cicloamatori. (foto Ilaria Cutuli, Marco Gotta, Dino Ferretti)