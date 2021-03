Castellazzo, tamponi prima del via

CASTELLAZZO - Questione di ore e anche dalla Figc arriverà il 'via libera' per riprendere la preparazione, dopo aver approvato i format dei campionati di Eccellenza elaborati dai comitati regionali. Al Castellazzo vogliono ripartire in sicurezza: grazie all'accordo con Castellazzo Soccorso oggi tutto il gruppo squadra - "dai magazzinieri ai giocatori, oltre a staff e dirigenti", sottolinea il presidente Cosimo Curino - sono stati sottoposti a tampone rapido.

"Non è richiesto dal protocollo, che lo impone solo dalle 72 alle 48 ore prima delle partite, ma da lunedì vogliamo ripartire in sicurezza - spiega ancora Curino - e grazie al presidente di Castellazzo Soccorso, Francesco Zanini, e al vice, Giancarlo Triggiani - abbiamo effettuato questi test".

Fra i primi ad arrivare l'allenatore, Fabio Nobili, fra i più entusiasti di ricominciare Riccardo Molina. Annunciate anche novità nella rosa.