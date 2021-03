Lavori di ripristino da fine marzo

ALESSANDRIA - Proseguono i lavori per posare la fibra internet ad Alessandria e contestualmente anche quelli di ripristino delle condizioni originarie delle vie. Fino a pochi anni fa, infatti, molte ditte che spaccavano le strade per aggiustare cavi, tubi o fili elettrici, una volta terminato il proprio lavoro tappavano il buco alla bell'e meglio, con disagi per automobilisti e cittadini.

In questo caso Open Fiber ha comunicato il calendario dei ripristini, a partire dalla fine di marzo

Aree cavo 3 e 4

parte del centro - porzioni dei quartieri Rovereto e Marengo

entro 23 aprile 2021

Aree cavo 2

quartieri Europa e Pista (tratti rimasti in sospeso in quanto non ripristinati da Egea)

entro fine aprile 2021

Aree cavo 6

quartiere Orti (alcune tratte che abbiamo lasciato in sospeso)

entro fine aprile 2021



Aree cavo 5 e 7

quartiere Cristo - zona dove mancano più ripristini e dove in parte andremo ancora a scavare (nei dintorni della parte iniziale di via Casalbagliano) entro metà giugno 2021