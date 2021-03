Piacenza - Alessandria, quanti ex (1-0)

PIACENZA - Longo mescola le carte a centrocampo: torna Giorno per Gazzi e Bruccini per Casarini, in attacco Arrighini in coppia con Eusepi, e l'ex Corazza parte dalla panchina. Si rivede Mustacchio, dopo 45 giorni. Piacenza con qualche assenza in difesa: Scazzola abbassa Corbari e schiera Suljic dall'inizio.

PIACENZA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 43' Galazzi



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

46' Occasione per il raddoppio, ancora con la difesa fuori tempo: Gonzi sul secondo palo per De Respinis, che gira di testa sul fondo

43' Piacenza in vantaggio: contropiede orchestrato da Palma, per Visconti, che serve Galazzi, conclsione sul primo palo, Pisseri infilato, la difesa fuori tempo

32' Azione insistita, Parodi entra in area palla al piede e incrocia. Due metri sul fondo

25' Piacenza pericoloso: Gonzi sale a sinistra, taglio per Galazzi che prova una girata, sul fondo

19' Ammonito Sini per intervento su Palma

14' Arrighini controlla al limite, conclusione centrale. Parata

10' Punizione dal limite, per intervento falloso di Suljic su Parodi: batte Sini, Stucchi alza sulla traversa

2' Occasione gol per l'Alessandria: Arrighini entra in area, quasi dalla linea di fondo per Di Quinzio, sul secondo palo, deviato in angolo

Le formazioni

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedona, Palma, Suljic, Visconti; Galazzi, Gonzi; De Respinis. A disp.: Anane, Libertazzi, Renolfi, Miceli, Scorza, Cesarini, Saputo, Lamesta, Babbi, Breganti, Simonetti, Cannistrà. All.: Scazzola

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Bruccini, Giorno, Di Quinzio, Celia; Eusepi,Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Gazzi, Mustacchio, Corazza, Casarini, Crosta, Macchioni, Bellodi, Rubin, Stanco.All.: Longo

Arbitra: Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano, quarto uomo Andreano di Prato

Note: Giornata di sole, forte vento. Terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Sini, Palma per gioco falloso Angoli: 5-0 per l'Alessandria. Recupero: pt 1', st