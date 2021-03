Amag Ambiente: 'customer satisfaction' tra i cittadini

ALESSANDRIA - i cittadini residenti nei Comuni di Altavilla Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Conzano, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gamalero, Lu-Cuccaro Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio e Solero postrebbero essere contattati a campione telefonicamente dal responsabile del servizio di Customer Care di Amag Ambiente per rilevare attraverso intervista telefonica, il livello di soddisfazione degli utenti sul servizio ricevuto, con l’obiettivo di monitorare e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati.



Nel corso delle interviste, effettuate in forma anonima, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, non saranno esposte agli interessati domande di natura personale o assimilabili, ma esclusivamente giudizi e valutazioni sugli aspetti del servizio gestito da Amag Ambiente. Obiettivo primario dell’azienda è migliorare costantemente i servizi offerti e soddisfare le aspettative dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima ed aggregati sotto forma di tavole statistiche e grafici. Amag Ambiente chiede ai cittadini residenti nei comuni aderenti al Consorzio di Bacino Alessandrino di dedicare qualche minuto al telefono, rispondendo alle domande del questionario di soddisfazione dell’incaricato che chiamerà nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.