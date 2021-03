Dà di matto in Pronto soccorso in cerca del compagno dell'ex moglie

ALESSANDRIA - Nel giorni scorsi, il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha tratto in arresto un cittadino alessandrino resosi autore del reato di atti persecutori.

Nello specifico, gli operatori sono intervenuti a seguito di una segnalazione inerente la presenza di un soggetto che, all’interno del locale Pronto Soccorso e in forte stato di agitazione, ha arrecato disturbo al personale sanitario e ha tentato di raggiungere minacciosamente un uomo presente all’interno del nosocomio.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno individuato il soggetto, B. C. classe 1970 che, interrogato, ha negato i fatti oggetto di segnalazione. Tuttavia, stante il forte stato di agitazione del predetto, gli operatori hanno proceduto a calmarlo e a ricostruire la vicenda. Dagli accertamenti è emerso che B. C., per motivi sentimentali con l’ex moglie, da qualche settimana stava ponendo in essere atti persecutori nei confronti della persona offesa che in quel momento si trovava in ospedale.

In particolare, diversi episodi di liti erano sfociati in aggressioni, minacce e colluttazioni. Inoltre, il suddetto aveva più volte tentato di accedere nell’abitazione della donna dove presumibilmente si trovava anche l’uomo oggetto delle aggressioni.

Nonostante la denuncia sporta dalla vittima, B. C. ha continuato nel tempo ulteriori condotte antigiuridiche per le quali, da ultimo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.