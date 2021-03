Alessandria celebra il 1821

Duecento anni fa sulla Cittadella veniva innalzato il tricolore. Era l'inizio in Piemonte dei moti del 1821: Alessandria era protagonista del Risorgimento fin dai suoi inizi. La ricorrenza è stata celebrata in streaming con l'inizio di un grande convegno a Palatium Vetus e con cerimonie in presenza in via Santorre di Santarosa davanti alla targa che ricorda il patriota a cui è intitolata la via e in Cittadella con l'alzabandiera.