Pietro Sassi, pittore alessandrino da scoprire

Cristina Antoni, presidente di Costruire Insieme, presenta la mostra dedicata al pittore alessandrino Pietro Sassi, allestita nella sale d'arte di via Machiavelli. Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. L'apertura è prevista per il 12 marzo. In attesa di potere visitare in sicurezza l'esposizione, il pubblico potrà ammirarla sul sito www.mostrapietrosassi.it e sulla pagina facebook Facebook@pietrosassipittore