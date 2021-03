"Sono tornato e adesso inseguo le Olimpiadi"

Otto anni dopo, il ritorno di Paolo Dal Molin. Un bronzo pesantissimo, conquistato superando i tanti ostacoli degli infortuni. "Io mi conosco, sono uno ostinato - il primo commento ai microfoni di Fidal (in questo video della Federazione italiana di atletica leggera) - Non mollo mai quando so di non avere ancora tirato fuori tutto quello che so di poter dare. Il mio segreto è questo e, adesso posso davvero dire di essere ritornato". Una finale particolare, a Torun.

"Dopo il primo ostacolo mi sono un po' 'addormentato', ma quando ho visto il britannico Andy Pozzi che rientrava forte mi sono detto che dovevo accelerare per andarmi a prendere la medaglia". Un pensiero alle Olimpiadi? "La condizione attuale mi rende molto ottimista anche per la stagione outdoor".