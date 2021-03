Dal Molin sul podio europeo, otto anni dopo

TORUN - Parla alessandrino, e anche monferrino, la terza medaglia dell'Italia agli Europei di atletica leggera a Torun, in Polonia. La conquista Paolo Dal Molin, 33 anni, atleta delle Fiamme Oro, che è bronzo nella finale dei 60 ostacoli conclusa da poco. "Sì, finalmente sono tornato" le prime parole dell'atleta che ha vissuto a lungo a Occimiano, dove spesso torna, e ha iniziato la sua lunga storia in questo sport con la canotta dell'Atletica Alessandria, allenandosi sulla pista del campo scuola.

Un 2021 di grandi tempi per lui, che detiene il record italiano sulla distanza, 7''51, stabilito a Goteborg, 8 anni fa, sempre alla rassegna continentale, quando era stato argento. Poi qualche problema fisico, che ha condizionato la sua carriera, ma Paolo è uno che non molla mai: già al meeting in Lussemburgo, qualche settimana fa, un eccellente 7''55, a conferma della forma davvero molto buono. Dal Molin ha concentrato tutte le energie sugli Europei: in finale partenza forte, alla sua maniera, poi tocca il secondo ostacolo, ma non si scompone. Il francese Wilhem Belocian e il britannico Andy Pozzi lo superano, ma il suo terzo posto è netto, 7''56, con quattro centesimi di vantaggio sul quarto. E le Olimpiadi che, adesso, sono più vicine.