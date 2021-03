2021, due anniversari (di promozioni) da celebrare

ALESSANDRIA - "Con grinta, un passo alla volta": nel titolo dell'ultimo numero de "L'Orso in casa", house organ dell'Alessandria Calcio in distribuzione oggi con Il Piccolo, c'è il leit motiv del cammino dei Grigi nel lungo rush finale. C'è, anche, nei fatti, con il calendario, a confronto, delle prime dieci della classifica, dal Como alla Carrarese, nelle ultime dieci giornate, che per gli uomini di Moreno Longo saranno sei in casa e quattro in trasferta. Significativa anche l'immagine scelta a corredo della tabella, Matteo Mustacchio, con l'augurio di ritrovarlo presto per la volata.

Nello spazio dedicato all'avversario di domenica, l'Albinoleffe, con i numeri e gli aneddoti a cura di Museo Grigio, una curiosità: nella stagione 92 - 93, gara di andata, quando ancora era solo Leffe, quasi allo scadere, al posto di un bomber navigato come Maffioletti, entra un giovane promettente, Filippo Inzaghi, che affronterà poi i Grigi anche al ritorno, sempre al posto del collega più esperto

Si celebra anche l'anniversario di due promozioni, diverse tra loro, ma altrettanto esaltanti: i 40 della C1 nel 1980 - 81, il secondo salto con Dino Ballacci in panchina e gli alessandrini in società, e i 30 di un'altra C1, 1990 - 91, con Fioretti e Benelle e Tato Sabadini allenatore. Un viaggio dentro due annate indimenticabili, con i protagonisti che il popolo grigio ancora ricorda con affetto.

Ancora riflettori sulla maglia dei 109 anni, che ha unito storia, innovazione e sostenibilità ambientale, impegno sociale dell'Alessandria per il compleanno festeggiato anche con la vittoria.

Le '14 domande' fanno conoscere meglio Francesco Giorno, e c'è spazio per la prima vittoria, a Como, della Primavera/3, che domani cerca il bis a CentoGrigio, contro la Pro Sesto

L'orso in casa