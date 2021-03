Il capotreno lo richiama sull'uso della mascherina e lui lo aggredisce

ALESSANDRIA - Durante il quotidiano servizio di vigilanza in ambito ferroviario, gli operatori di Polizia Ferroviaria sono intervenuti a bordo di un treno diretto a Genova in quanto un cittadino italiano ha aggredito il personale addetto alla controlleria e due militari liberi dal servizio che erano intervenuti in suo soccorso.

L’aggressione è originata dalla richiesta del capo treno di utilizzare in maniera corretta i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a seguito della quale l’uomo ha iniziato ad inveire ed insultare sia l’addetto alla controlleria sia i militari che sono intervenuti per calmarlo, proferendo frasi offensive nei loro confronti, sputandogli addosso e spintonandoli, tanto da procurare delle lesioni ad uno di loro.

Gli Agenti Polfer intervenuti hanno riportato alla calma il soggetto e successivamente lo hanno accompagnato in ufficio dove è stato denunciato per violenza, minaccia ed oltraggio commessi ai danni di pubblico ufficiale.