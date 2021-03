Livorno, contro l'Alessandria la 'prima' di Amelia

ALESSANDRIA - Un'incognita in più verso Livorno: è Marco Amelia, il nuovo tecnico degli amaranto, che ha diretto già due allenamenti. La società ha esonerato Alessandro Dal Canto, a cui va il merito di aver tenuto unito il gruppo, nonostante entrate e uscite in serie e le travagliate vicende societarie, e aver sempre messo in campo una squadra che non ha mai rinunciato a giocare. Per Moreno Longo un lavoro un po' 'al buio', perché i Grigi, giovedì, troveranno una avversaria con una identità tattica diversa. Amelia è una bandiera per i labronici: era tra i pali quando, nel 2006, ha vinto la Coppa del Mondo in Germania.

Domani mattina, al termine della rifinitura alla Michelin, si capirà se Bellodi, fermato precauzionalmente per una distrazione al collaterale, può essere convocato. Ancora in dubbio Mustacchio: dopo un mese di stop (è fuori dalla gara con il Lecco, il 4 febbraio) non si vuole rischiare una ricaduta e sarà importante anche il parere dello staff medico.

DEDICATO A UN AMICO

Il gesto di Umberto Eusepi dopo il gol, la dedica dal campo agli spalti, ha un destinatario: si chiama Paolo Oliveri, tifoso, che, come ha svelato l'attaccante, "da qualche giorno, quando lo incontro (Paolo lavora in un locale della città, ndr), mi ripete: vedrai che con la Carrarese segni. Non è il solo, me lo hanno predetto in molti: idealmente - aggiunge l'attaccante - il gol è per tutti e mi piacerebbe rivedere la nostra gente allo stadio. So che è molto difficile, ma farebbe solo bene, a noi e a loro"