Apre lo sportello start up

ALESSANDRIA - Idee e progetti per le imprese innovative. Ha ufficialmente aperto al Disit, Enne3 Incubatore di imprese del Piemonte Orientale, sportello in presenza. Il personale di Enne3 nella sede presso il Dipartimento di scienze di via Michel (accesso diretto da via Rossini, 23) è pronto a incontrare e a confrontarsi con i portatori di idee innovative e i neo imprenditori che hanno attivato o intendono attivare nuove Start Up innovative in Piemonte.

L’attività di accoglienza di nuovi progetti ha oggi una importante accelerazione dovuta alla attivazione della misura Regionale “Servizi di sostegno alle Start Up Innovative” attivo fino al 31 marzo 2022. La misura prevede un servizio di accoglienza dei progetti da parte degli incubatori, un'assistenza in fase di redazione del business plan, un affiancamento per la nascita dell’impresa e per i suoi primi 36 mesi di attività, un contributo finanziario di € 5.000 direttamente erogato da Finpiemonte alla Startup.

Enne3 nei suoi 11 anni di attività ha attivato e assistito 53 Start Up. L'ufficio è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 17. Per contatti ed informazioni: www.enne3.it e scrivete a info@enne3.it.

