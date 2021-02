Sicurezza alla guida dei mezzi pesanti: 116 irregolarità rilevate in una settimana

PROVINCIA - Si è appena conclusa la campagna congiunta di sicurezza stradale "Truck & Bus", finalizzata ad una maggiore sicurezza sulle strade e autostrade. Dall'8 al 14 febbraio gli Agenti della Polizia Stradale di Alessandria, impiegando nuove tecnologie di analisi dei dati contenuti negli apparati di bordo, hanno verificato i tempi di lavoro e di riposo degli autisti, condizioni che incidono direttamente sul loro stato psicofisico e di conseguenza sulla sicurezza stradale, riscontrando circa 116 irregolarità, che in 4 casi hanno comportato anche l’interruzione del viaggio.

Sebbene i conducenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza siano stati solo due, lo stesso non è accaduto per il rispetto dei limiti di velocità, dove in 56 casi gli autisti guidavano oltre ai limiti consentiti.

Al termine della campagna svoltasi nel territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Compartimento Polizia Stradale ha registrato 1466 veicoli controllati tra “Truck & Bus” e contestato quasi 437 irregolarità.