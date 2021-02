'L'Orso in casa' annuncia : "Maglia speciale per i 109 anni"

ALESSANDRIA - L'annuncio arriva dalle pagine di "L'Orso in Casa", house organ dell'Alessandria, realizzato dall'ufficio stampa, in edicola, oggi, con Il Piccolo: lunedì, in occasione del posticipo su Rai Sport (ore 18) contro la Carrarese, I Grigi cambieranno colorE, per celebrare i 109 anni di fondazione. Divisa azzurra, come la prima indossata nel 1912 (era bianca e azzurra, a strisce verticali larghe), con uno scudetto sul petto, stemma del 1981, omaggio ai 40 anni della promozione, passata anche attraverso i due pareggi con i marmiferi (0-0 all'andata e 1-1 al ritorno, con strepistosa parata di Zanier che annullò il rigore di Ottonello). Anche il materiale, utilizzato da Adidas, è particolare, ricavato riciclando rifiuti plastici recuperati prima che 'raggiungano' spiagge e coste. La speciale celebrazione è inserita in un approfondimento sul 'compleanno'.

Oltre al punto sul campionato, e alla presentazione dell'avversaria, con due 'spaccati' storici riferiti al 5-0 al Moccagatta nel 2018 e all'era Orrico a Carrara, in questo numero anche le domande per conoscere meglio Matteo Di Gennaro, una lunga intervista ad Andrea Servili, sempre più "simbolo" dei Grigi, l'ennesima nuova ripartenza della Primavera3/Berretti.

Molto originale, e corredato da preziose immagini, il pezzo che racconta l'evoluzione dei manifesti dedicati alle partite.

QUI SOTTO L'ULTIMO NUMERO DA LEGGERE E SFOGLIARE

L'orso in casa