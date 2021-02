Il saluto del prefetto Iginio Olita

ALESSANDRIA - Lunedì 1° marzo il prefetto di Alessandria, Iginio Olita, andrà in pensione. "Ho scoperto una città tranquilla, in cui si vive bene. Non a caso mi fermerò qui - le sue parole - Gli alessandrini sono brava gente. E il territorio ha tantissime risorse, forse parzialmente non sfruttate. Occorre fare rete per crescere".